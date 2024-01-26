Стратегия военной кампании победы Украины в 2024 году будет "наступательной" – Госдеп США

Джеймс О'Брайен заявил, что она также будет опираться на достижения Украины в 2023 году

Фото: Генштаб ВСУ

Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что стратегия военной кампании победы Украины над Россией в 2024 году будет "наступательной". Его цитирует Голос Америки.

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Кроме того, по словам чиновника, она будет опираться "на то, что было сделано в 2023 году".

Особенно на "выдающийся успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым против Украины", добавил О'Брайен.

Он также отметил рост экономики Украины в 2023 году, а экономистов Кремля назвал "очень талантливыми", поскольку им удается "до сих пор прикрывать Путина" и удерживать уровень импорта почти на довоенном уровне.

Отвечая на вопрос, есть ли у США "план Б", если Конгресс все же не одобрит дополнительное финансирование для Украины, О'Брайен сказал: "Я воздержусь от соблазна обсуждать "план Б".

В то же время, он выразил надежду, что необходимое голосование состоится в ближайшее время.

Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи заявил, что в ближайшие сутки-двое станет ясно, сможет ли Сенат США заключить соглашение о границе с Мексикой, которое предусматривает продление помощи Украине.

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