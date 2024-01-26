Сенатор: Через день-два буде зрозуміло, чи зможемо ми укласти угоду для допомоги Україні

Мерфі висловив сподівання, що Трамп не має такої влади в Республіканській партії, щоб зірвати угоду

Кріс Мерфі (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі заявив, що в найближчу добу-дві буде зрозуміло, чи зможе Сенат США укласти угоду про кордон з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні. Про це він сказав кореспондентові CNN Ману Раджу.

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За його словами, найближчими 48 годинами буде зрозуміло, чи зможуть законодавці укласти міграційну угоду.

Він висловив сподівання, що 45-й президент США Дональд Трамп не має такої влади в Республіканській партії, щоб зірвати угоду.

"Я сподіваюся, що одна людина всередині Республіканської партії не настільки сильна, щоб передати Україну Володимиру Путіну", – сказав Мерфі.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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