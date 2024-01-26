Сенатор: Через день-два будет ясно, сможем ли мы заключить соглашение для помощи Украине
Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи заявил, что в ближайшие сутки-двое станет ясно, сможет ли Сенат США заключить соглашение по границе с Мексикой, которое предусматриваете продолжение помощи Украине. Об этом он сказал корреспонденту CNN Ману Раджу.
По его словам, в ближайшие 48 часов станет ясно, смогут ли законодатели заключить миграционную сделку.
Он выразил надежду, что 45 президент США Дональд Трамп не обладает такой властью в Республиканской партии, чтобы сорвать соглашение.
"Я надеюсь, что один человек внутри Республиканской партии не настолько силен, чтобы передать Украину Владимиру Путину", — сказал Мерфи.
Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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