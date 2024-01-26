Сенатор: Через день-два будет ясно, сможем ли мы заключить соглашение для помощи Украине

Мерфи выразил надежду, что Трамп не обладает такой властью в Республиканской партии, чтобы сорвать сделку

Крис Мерфи (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи заявил, что в ближайшие сутки-двое станет ясно, сможет ли Сенат США заключить соглашение по границе с Мексикой, которое предусматриваете продолжение помощи Украине. Об этом он сказал корреспонденту CNN Ману Раджу.

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По его словам, в ближайшие 48 часов станет ясно, смогут ли законодатели заключить миграционную сделку.

Он выразил надежду, что 45 президент США Дональд Трамп не обладает такой властью в Республиканской партии, чтобы сорвать соглашение.

"Я надеюсь, что один человек внутри Республиканской партии не настолько силен, чтобы передать Украину Владимиру Путину", — сказал Мерфи.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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