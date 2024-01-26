Стратегія воєнної кампанії перемоги України у 2024 році буде "наступальною" – Держдеп США

Джеймс О'Браєн заявив, що вона також спиратиметься на досягнення України у 2023 році

Фото: Генштаб ЗСУ

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявив, що стратегія воєнної кампанії перемоги України над Росією у 2024 році буде "наступальною". Його цитує Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Крім того, за словами посадовця, вона опиратиметься "на те, що було зроблено у 2023 році".

Особливо на "видатний успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України", додав О'Браєн.

Він також наголосив на зростанні економіки України у 2023 році, а економістів Кремля назвав "дуже талановитими", оскільки їм вдається "досі прикривати Путіна" та утримувати рівень імпорту майже на довоєнному рівні.

Відповідаючи на запитання, чи мають США "план Б", якщо Конгрес все ж таки не схвалить додаткове фінансування для України, О'Браєн сказав: "Я втримаюся від спокуси обговорювати "план Б".

Водночас він висловив сподівання, що необхідне голосування відбудеться найближчим часом.

Сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі заявив, що в найближчу добу-дві буде зрозуміло, чи зможе Сенат США укласти угоду про кордон з Мексикою, яка передбачає продовження допомоги Україні.

Читайте також: У Держдепі вважають, що Росія воюватиме, поки не побачить результати виборів у США