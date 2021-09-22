"Стреляли из Калашникова". Арахамия показал пулю из ноги раненого водителя Шефира: фото
22.09.2021, 19:53
Фото: Facebook Арахамии
В первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя Александра Иванько стреляли из автомата Калашникова. Фотографию пули, извлеченной из ноги раненого водителя, и гильзы опубликовал в Facebook глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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По информации Арахамии, нападавший стрелял из автомата Калашникова, калибр 7,62 мм, одиночными выстрелами.
Иванько получил огнестрельное слепое пулево-осколочное ранение левого бедра. У него открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением обломков.
- Сегодня под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
- Полиция назвала версии покушения на Шефира: одна связана с иностранными спецслужбами.
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