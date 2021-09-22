"Стреляли из Калашникова". Арахамия показал пулю из ноги раненого водителя Шефира: фото

В первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя Александра Иванько стреляли из автомата Калашникова. Фотографию пули, извлеченной из ноги раненого водителя, и гильзы опубликовал в Facebook глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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По информации Арахамии, нападавший стрелял из автомата Калашникова, калибр 7,62 мм, одиночными выстрелами.

Иванько получил огнестрельное слепое пулево-осколочное ранение левого бедра. У него открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением обломков.

Сегодня под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.

В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.

Полиция назвала версии покушения на Шефира: одна связана с иностранными спецслужбами.

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Наталия Медведева

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