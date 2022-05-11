Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака: 126 автомобилей, земли и здания

По инициативе Государственного бюро расследований суд наложил арест на более 120 автомобилей, земельные участки и десятки зданий на 80 млн гривень, которые принадлежат предприятиям родственников народных депутатов бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Решением суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен на:

- 3 земельных участка,

- 11 нежилых зданий и помещений (среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в центре Львова),

- 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.

12 апреля СБУ задержала в Украине Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста, где находился по подозрению в государственной измене. Медведчук был арестован без права залога.

14 апреля суд арестовал 154 объекта имущества семьи Медведчуков. 26 апреля ГБР вручило подозрение 10 таможенникам за "помощь" в контрабанде компаниям Медведчука.

5 мая суд арестовал счета компаний родственников Медведчука и Козака на 40 млн грн.

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Наталия Фреик

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