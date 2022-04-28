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У домработницы Медведчука нашли и изъяли более полумиллиона долларов – генпрокурор

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 17:24
У домработницы Медведчука нашли и изъяли более полумиллиона долларов – генпрокурор - Фото
Виктор Медведчук (Фото из Telegram Зеленского)

В ходе обысков у домработницы задержанного пророссийского политика Виктора Медведчука следователи обнаружили и изъяли более полумиллиона долларов. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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По словам генпрокурора, у женщины было найдено $467 000 и 87 000 евро.

Санкционированный судом обыск проводился в рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения власти, изменения границ Украины).

"Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", – написала Венедиктова.

Вчера Госбюро расследований сообщало, что во Львовской области проводятся обыски в квартирах, домах и на предприятиях родственников Медведчука и подозреваемого в госизмене нардепа Тараса Козака.

В ГБР заявили, что цель следствия – установление незаконно приобретенного имущества Медведчука и Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование их причастности к финансированию вооруженной агрессии России против Украины.

В квартире супруги Козака следователи изъяли более $108 000, 8500 евро, 18 600 российских рублей, документы на недвижимость и банковские карты.

Читайте мнение: Медведчук умоляет об обмене. Путин не согласится. Ему выгоден его арест

Оксана Житнюк
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