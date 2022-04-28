У домработницы Медведчука нашли и изъяли более полумиллиона долларов – генпрокурор
В ходе обысков у домработницы задержанного пророссийского политика Виктора Медведчука следователи обнаружили и изъяли более полумиллиона долларов. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
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По словам генпрокурора, у женщины было найдено $467 000 и 87 000 евро.
Санкционированный судом обыск проводился в рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения власти, изменения границ Украины).
"Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", – написала Венедиктова.
Вчера Госбюро расследований сообщало, что во Львовской области проводятся обыски в квартирах, домах и на предприятиях родственников Медведчука и подозреваемого в госизмене нардепа Тараса Козака.
В ГБР заявили, что цель следствия – установление незаконно приобретенного имущества Медведчука и Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование их причастности к финансированию вооруженной агрессии России против Украины.
В квартире супруги Козака следователи изъяли более $108 000, 8500 евро, 18 600 российских рублей, документы на недвижимость и банковские карты.
- Медведчук подозревается в госизмене и содействии деятельности террористической организации.
- Он был под круглосуточным домашним арестом, но сбежал в конце февраля 2022-го.
- 12 апреля президент Зеленский сообщил, что Медведчук задержан. СБУ озвучила план ФСБ по его вывозу в РФ.
- 17 апреля Медведчук был арестован без права залога. Он дает показания украинским правоохранителям.
- 18 апреля Медведчук обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на защитников Мариуполя и мирных жителей города. В Кремле сначала игнорировали эту просьбу, а вчера сказали, что "об этом речи не идет".
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