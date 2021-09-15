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Суд хочет, чтобы ОП письменно объяснил, как СНБО принимал санкции против Медведчука

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 22:16
Суд хочет, чтобы ОП письменно объяснил, как СНБО принимал санкции против Медведчука - Фото
Виктор Медведчук (Фото: vybor.ua)

Сегодня Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела № 9901/73/21 по иску депутата Виктора Медведчука, в котором он обжалует указ президента о введении в действие решения СНБО от 19 февраля о санкциях против Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Во время судебного заседания коллегия судей заслушала объяснения представителей истца и представителя ответчика.

Также суд обратил внимание представителя третьего лица – Службы безопасности Украины – на правовые последствия отказа ответственными лицами СБУ в допуске представителей Медведчука к ознакомлению с документами с грифом "Для служебного пользования". Суд в очередной раз рекомендовал решить этот вопрос.

Кроме этого, суд "предложил представителю президента предоставить письменные объяснения относительно процедуры рассмотрения и принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций к истцу".

На следующем судебном заседании, которое состоится 20 октября, Верховный Суд продолжит заслушивать объяснения сторон.

  • 19 февраля СНБО утвердил санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их бизнеса. Совет также решил принять меры для возвращения украинской части дизельного нефтепродуктопровода, который идет из России в Украину и Европу, и к которому также может иметь отношение Медведчук. 
  • 20 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО. 
  • 16 марта в Кассационный административный суд Верховного суда поступил иск от Медведчука по поводу введенных против него санкций. 
Вадим Ребрина
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