Медведчук обжаловал санкции в Верховном суде

Сегодня, 16 марта, в Кассационный административный суд Верховного суда поступил иск от главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука по поводу введенных против него санкций. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Как отмечается, иск обжалует указ президента от 19 февраля о применении персональных специальных экономических и других санкций против Медведчука.

Иску присвоен регистрационный номер дела № 9901/73/21.

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Наталия Медведева

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