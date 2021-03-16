Медведчук обжаловал санкции в Верховном суде
16.03.2021, 19:16
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
Сегодня, 16 марта, в Кассационный административный суд Верховного суда поступил иск от главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука по поводу введенных против него санкций. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
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Как отмечается, иск обжалует указ президента от 19 февраля о применении персональных специальных экономических и других санкций против Медведчука.
Иску присвоен регистрационный номер дела № 9901/73/21.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения. Медведчук назвал их "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский перешел последние границы. В Кремле сказали, что "очень встревожены" санкциями против Медведчука.
- 25 февраля появилась якобы запись разговора Медведчука и Суркова, в котором они обсуждали поставки электроэнергии в Крым, освобождение пленных, в разговоре также упоминался Порошенко.
- 9 марта Медведчука допросили в СБУ.
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