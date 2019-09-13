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Суд избрал меру пресечения главе областной Службы автодорог: фото

Суд избрал меру пресечения главе областной Службы автодорог: фото - Фото
Задержание начальника облавтодора (Фото: НАБУ)
13.09.2019, 22:32

Подозреваемого арестовали с альтернативой залога в 1 927 000 грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Службы автодорог Николаевской области Андрею Максименко, задержанному по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что подозреваемого арестовали с альтернативой залога в 1 927 000 грн.

  • 11 сентября по подозрению в получении взятки в $90 тысяч был задержан руководитель Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко. Его сразу уволили.
  • Как утверждают в НАБУ, чиновника подозревают в вымогательстве и получении взятки: 300 тыс. грн он якобы требовал от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,6 млн грн как оплату за уже выполненный ремонт дорог. Позже, по данным следствия, он повторно требовал и получил часть денег ($90 тыс.). При получении этих средств его задержали "на горячем", заявили в НАБУ.
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набу служба автодорог Андрей Максименко
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