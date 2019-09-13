Суд избрал меру пресечения главе областной Службы автодорог: фото

Задержание начальника облавтодора (Фото: НАБУ)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Службы автодорог Николаевской области Андрею Максименко, задержанному по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что подозреваемого арестовали с альтернативой залога в 1 927 000 грн.