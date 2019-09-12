Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В НАБУ сказали, за что задержан начальник николаевского автодора

В НАБУ сказали, за что задержан начальник николаевского автодора - Фото
Задержание начальника облавтодора (Фото: НАБУ)
12.09.2019, 15:59

Задержанному уже сообщили о подозрении

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали о причинах задержания руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко. 

Как утверждают в бюро, чиновника подозревают в вымогательстве и получении взятки: 300 тыс. гривень он якобы требовал от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,6 млн гривень как оплату за уже выполненный ремонт дорог. Позже, по данным следствия, он повторно требовал и получил часть денег ($90 тыс.). При получении этих средств его задержали "на горячем", заявили в НАБУ.

Задержанному уже сообщили о подозрении и готовятся избрать меру пресечения.

  • По подозрению в получении взятки в среду был задержан руководитель Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко.
  • В Укравтодоре, реагируя на задержание, заявили об увольнении Максименко и проведении в регионе проверки.

Читайте также: В Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержания

Напишите нам
облавтодор Николаев взятка задержание набу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 