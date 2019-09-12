В НАБУ сказали, за что задержан начальник николаевского автодора

Задержание начальника облавтодора (Фото: НАБУ)

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали о причинах задержания руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко.

Как утверждают в бюро, чиновника подозревают в вымогательстве и получении взятки: 300 тыс. гривень он якобы требовал от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,6 млн гривень как оплату за уже выполненный ремонт дорог. Позже, по данным следствия, он повторно требовал и получил часть денег ($90 тыс.). При получении этих средств его задержали "на горячем", заявили в НАБУ.

Задержанному уже сообщили о подозрении и готовятся избрать меру пресечения.

По подозрению в получении взятки в среду был задержан руководитель Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко.

В Укравтодоре, реагируя на задержание, заявили об увольнении Максименко и проведении в регионе проверки.

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