Суд намерен рассмотреть меру пресечения Порошенко 18 июня

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Печерский райсуд Киева намерен рассмотреть 18 июня ходатайство о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Об этом рассказал Укринформу пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.



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Предварительно заседание назначено на 15:15. Порошенко является подозреваемым по делу о назначении в Службу внешней разведки Сергея Семочко.

Журналист LIGA.net обратился за комментарием к адвокату политика Игорю Голованю. В приемной юриста сообщили, что передадут ему контакты и свяжутся позже.

10 июня Порошенко пришел в Госбюро расследований как свидетель по делу о картинах, но там ему попытались вручить подозрение по делу о назначении Семочко в СВР. Следствие подозревает, что находясь на посту президента в 2018 году он "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий".

Порошенко считает, что не получил подозрение. Вручить его нардепу может лично генпрокурор или другой прокурор по поручению генпрокурора, считает он. Но прокурор Литвинюк не смог предоставить оригинал поручения, только незаверенную копию. А лично генпрокурор Ирина Венедиктова, к которой пришел Порошенко после ГБР, повторять подозрение не захотела, говорят адвокаты.

В то же время генпрокурор уверена в обратном: подозрение было объявлено, причем в присутствии свидетелей.

В ОГП заявили, что решается вопрос о ходатайстве про избрание ареста как меры пресечения для Порошенко. Адвокаты политика считают, что не найдется судьи, который отправит его под стражу, поскольку это – "ультра-красная линия".

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