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01.03.2019, 19:02

Суд не рассмотрел апелляцию прокуратуры по Мангеру

Суд не рассмотрел апелляцию прокуратуры по Мангеру - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заседание перенесли на 4 марта

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Суд над главой Херсонского областного совета Владиславом Мангером, подозреваемым в организации убийства Екатерины Гандзюк, перенесли перенесли на 4 марта на 17.10. Апелляцию прокуратуры суд так и не начал рассматривать. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Заседание началось после 12.30. До 19.00 коллегия судей принимала решения по ходатайствам защиты. Адвокаты Мангера просили отвода коллегии судей и прокуроров. Их ходатайства были отклонены.

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Потом защита Мангера попросила не рассматривать апелляцию прокуратуры, заявив, что жалоба подана с нарушением сроков. Прокурор Виктория Калита заявила, что жалоба была направлена по Укрпочте 19 февраля. Решение суда первой инстанции по мере пресечения для Мангера было принято 15 февраля и могло быть обжаловано в течение пяти дней. Судьи, проверив информацию, сообщили, что жалоба была направлена вовремя. Адвокаты не поверили суду и снова попросили отвода коллегии судей. Шевченковский суд 15 февраля избрал Мангеру меру пресечения содержание под стражей с возможностью залога. Прокуратура в апелляционной жалобе просила для него безальтернативный арест.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру.

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Теги: апелляция, Екатерина Гандзюк, владислав мангер
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