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20.02.2019, 15:20

Суд объявил дату рассмотрения апелляции защиты Мангера

Суд объявил дату рассмотрения апелляции защиты Мангера - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты главы Херсонского облсовета по делу об убийстве Екатерины Гандзюк назначено на завтра

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Рассмотрение апелляционной жалобы защиты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, назначено на 21 февраля, 17:10. Об этом Киевский апелляционный суд сообщает у себя в Facebook.

Автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик В.М. Лашевич, судьи И.А. Рыбак, Н.А. Ященко.

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Судебное заседание будет открытым для журналистов.

Сопровождение в зал судебного заседания будет осуществляться представителями пресс-службы Киевского апелляционного суда.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет.

ГПУ подала апелляцию на это решение суда.

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Теги: суд, убийство, апелляция, Екатерина Гандзюк, владислав мангер
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