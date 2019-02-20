Суд объявил дату рассмотрения апелляции защиты Мангера

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, назначено на 21 февраля, 17:10. Об этом Киевский апелляционный суд сообщает у себя в Facebook.

Автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик В.М. Лашевич, судьи И.А. Рыбак, Н.А. Ященко.

Реклама

Судебное заседание будет открытым для журналистов.

Сопровождение в зал судебного заседания будет осуществляться представителями пресс-службы Киевского апелляционного суда.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет.

ГПУ подала апелляцию на это решение суда.