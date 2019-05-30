Суд окончательно запретил ГПУ доступ к телефону журналистки

Фото: Facebook / Кристина Бердинских

Печерский райсуд Киева окончательно отказал Генпрокуратуре в доступе к мобильному телефону журналистки издание Новое Время Кристины Бердинских. Об этом она сообщила в Facebook.

Решение суда не может быть обжаловано.

Как рассказала Бердинских, следователь ГПУ не пришел на заседание.

В декабре 2017 года журналистку вызывали в ГПУ на допрос. Она сослалась на закон, который запрещает допрашивать журналистов как свидетелей о данных, которые содержат конфиденциальную информацию.

27 августа 2018 года тот же суд разрешил ГПУ доступ к информации с телефонов Бердинских и ее коллеги, руководителя программы "Схемы" Натальи Седлецкой. Журналисты призвали ГПУ не притеснять свободу слова. В сентябре Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских.

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