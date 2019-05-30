Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.05.2019, 12:08

Суд окончательно запретил ГПУ доступ к телефону журналистки

Суд окончательно запретил ГПУ доступ к телефону журналистки - Фото
Фото: Facebook / Кристина Бердинских

Решение суда по делу о доступе прокуроров к мобильному телефону Кристины Бердинских не может быть обжаловано

Печерский райсуд Киева окончательно отказал Генпрокуратуре в доступе к мобильному телефону журналистки издание Новое Время Кристины Бердинских. Об этом она сообщила в Facebook

Решение суда не может быть обжаловано.

Как рассказала Бердинских, следователь ГПУ не пришел на заседание.

В декабре 2017 года журналистку вызывали в ГПУ на допрос. Она сослалась на закон, который запрещает допрашивать журналистов как свидетелей о данных, которые содержат конфиденциальную информацию.

27 августа 2018 года тот же суд разрешил ГПУ доступ к информации с телефонов Бердинских и ее коллеги, руководителя программы "Схемы" Натальи Седлецкой. Журналисты призвали ГПУ не притеснять свободу слова. В сентябре Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских. 

Читайте также: Шуфрич занес в ГПУ заявление о "госизмене" Порошенко и Турчинова

Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, гпу, телефон, доступ, кристина бердинских
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 