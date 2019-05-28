Шуфрич занес в ГПУ заявление о "госизмене" Порошенко и Турчинова

Шуфрич Нестор Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Народный депутат Оппозиционной платформы/За жизнь Нестор Шуфрич занес в Генпрокуратуру заявление о "госизмене" пятого президента Петра Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова. Об этом он сообщил у себя в Facebook еще 22 мая.

Как рассказал вчера вечером в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV глава ГПУ Юрий Луценко, в последние дни "деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления" - и показал это обращение Шуфрича.

"По его заявлению, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса - это государственная измена <...> Это попытка переписать историю и сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну", - заявил Луценко.

Сканы того, что хочет Шуфрич, доступны у него в Facebook:

Страница №2, №3, №4, №5, №6.

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Портнов вернулся в Украину 19 мая и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко. Перед этим генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к Портнову у ГПУ нет вопросов.