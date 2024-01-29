Суд ООН примет решение о жалобе Украины против России. Та обвинила Киев в "геноциде"

Гаага, суд ООН (Скриншот с видео)

Международный суд ООН в Гааге 2 февраля объявит решение о жалобе Украины против России относительно ложных обвинений Киева в "геноциде на Донбассе", говорится в сообщении пресс-службы суда. Эти нарративы Кремль использовал для оправдания своего вторжения.

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Промежуточное решение суд должен объявить 2 февраля – по итогам рассмотрения предварительных возражений от российской стороны.

Речь идет о жалобе Украины против России, поданной 26 февраля 2022 года. В ней Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида, которое она использовала для оправдания своей полномасштабной агрессии – говоря о "геноциде на Донбассе".

"Российская Федерация ложно утверждала, что акты геноцида имели место в Луганской и Донецкой областях Украины, и на этом основании признала так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", а затем объявила "специальную военную операцию" против Украины", – говорилось в заявлении Украины.

3 октября 2022 года РФ подала свои предварительные возражения по этому делу и поставила под сомнение, что Международный суд может рассматривать данную жалобу.

18 сентября Международный суд ООН в Гааге приступил к слушанию по иску Украины против России с обвинениями в нарушении последней Конвенции о запрете геноцида.

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