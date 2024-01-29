Суд ООН ухвалить рішення щодо скарги України проти Росії. Та звинуватила Київ у "геноциді"

Гаага, суд ООН (Скриншот з відео)

Міжнародний суд ООН у Гаазі 2 лютого оголосить рішення щодо скарги України проти Росії стосовно неправдивих звинувачень Києва у "геноциді на Донбасі", йдеться у повідомленні пресслужби суду. Ці наративи Кремль використав для виправдання свого вторгнення.

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Проміжне рішення суд має оголосити 2 лютого – за підсумками розгляду попередніх заперечень від російської сторони.

Йдеться про скаргу України проти Росії, подану 26 лютого 2022 року. В ній Україна просить суд притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду, яке вона використала для виправдання своєї повномасштабної агресії – говорячи про "геноцид на Донбасі".

"Російська Федерація неправдиво стверджувала, що акти геноциду мали місце в Луганській та Донецькій областях України, і на цій підставі визнала так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", а потім оголосила "спеціальну військову операцію" проти України", – йшлося у заяві України.

3 жовтня 2022 року РФ подала свої попередні заперечення у цій справі та поставила під сумнів, що Міжнародний суд може розглядати дану скаргу.

18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти Росії зі звинуваченнями у порушенні останньої Конвенції про заборону геноциду.

У січні 2017 року Україна також подавала позов до Гааги проти Росії у зв'язку з її незаконними діями в Криму та на Донбасі, також ще 20 липня 2014 року офіційний Київ заявляв, що Росія займається фінансуванням міжнародного тероризму.

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