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Суд оставил Микитася в СИЗО

08.07.2020, 20:28
Суд оставил Микитася в СИЗО - Фото
Максим Микитась (Фото с личной страницы в Facebook)

Защита Максима Микитася подозреваемого ходатайствовала о домашнем аресте

Сегодня, 8 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты бывшего народного депутата и экс-главы компании Укрбуд Максима Микитася об изменении меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Отмечается, что адвокат просил изменить подозреваемому Микитасю меру пресечения с содержания под стражей со 100 млн грн залога на круглосуточный домашний арест.

Наталия Медведева
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