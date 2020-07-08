Суд оставил Микитася в СИЗО

Защита Максима Микитася подозреваемого ходатайствовала о домашнем аресте

Сегодня, 8 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты бывшего народного депутата и экс-главы компании Укрбуд Максима Микитася об изменении меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что адвокат просил изменить подозреваемому Микитасю меру пресечения с содержания под стражей со 100 млн грн залога на круглосуточный домашний арест.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.