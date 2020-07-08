Суд оставил Микитася в СИЗО
08.07.2020, 20:28
Максим Микитась (Фото с личной страницы в Facebook)
Защита Максима Микитася подозреваемого ходатайствовала о домашнем аресте
Сегодня, 8 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты бывшего народного депутата и экс-главы компании Укрбуд Максима Микитася об изменении меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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Отмечается, что адвокат просил изменить подозреваемому Микитасю меру пресечения с содержания под стражей со 100 млн грн залога на круглосуточный домашний арест.
- 2 октября 2019 года НАБУ сообщило Микитасю о подозрении в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.
- 10 октября на него надели электронный браслет и отпустили под залог 5,5 млн грн. Впоследствии размер залога был увеличен до 80 млн грн, а затем до 100 млн грн. Последний залог Микитась не внес, но суд отказался взять его под стражу.
- 20 января 2020 года Микитася сняли рейса при попытке вылететь из Украины.
- 28 мая апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-главе Укрбуда с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 млн грн.
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