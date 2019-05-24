Суд освободил подозреваемого в госизмене экс-главу Генштаба ВСУ

Владимир Замана (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Апелляционный суд Киева 24 мая освободил из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, подозревамеого в государственной измене. Об этом сообщается в Facebook Заманы.

"Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала", - говорится в сообщении.

Также там обнародовано видео из зала суда.

Коллегия судей постановила апелляционные жалобы защитников в интересах подозреваемого Заманы удовлетворить частично. Суд обязал подозреваемого Замана прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или судье.

В феврале 2019 г бывшему начальнику Генштаба ВСУ Владимиру Замане было объявлено подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК). По данным следствия, в сговоре с беглым экс-диктатором Виктором Януковичем бывший глава Генштаба совершал действия во вред обороноспособности, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее безопасности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в период 2012-2014 годов Замана лично сократил состав ОМП больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье.