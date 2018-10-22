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22.10.2018, 18:47

Суд отказался передавать дело Труханова из Одессы в Киев

Суд отказался передавать дело Труханова из Одессы в Киев - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокуроры считают, что рассмотрение дела о завладении средствами местного бюджета в Одессе может быть "неэффективным"

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Верховный суд отказал прокурорам в ходатайстве о передачи дела, в котором фигурирует, в том числе, мэр Одессы Геннадий Труханов в Соломенский райсуд Киева. Об этом LIGA.net сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

Прокуроры ходатайствовали о передачи дела, поскольку считают, что рассмотрение его в Одессе может быть "неэффективным". Сейчас дело рассматривается в Малиновском суде. 

Труханов, его заместитель и еще шесть чиновников обвиняются в завладении средствами местного бюджета.

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Теги: геннадий труханов
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