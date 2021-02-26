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Суд отклонил жалобу Шокина. Дело против Байдена закрыли законно – МВД

26.02.2021, 10:52
Суд отклонил жалобу Шокина. Дело против Байдена закрыли законно – МВД - Фото
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik/EPA)

Украинский суд отклонил жалобу экс-генпрокурора Виктора Шокина с требованием возобновить расследование против президента США Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Как отмечается полиция закрыла уголовное дело 23 сентября 2020-го, когда Байден еще не был президентом. Тогда правоохранители не нашли состава преступления.

Шокин и его адвокаты попытались обжаловать решение в суде, пишет МВД, однако 25 февраля 2021-го февраля суд отказал в удовлетворении их жалобы.

"Полиция закрыла дело на законных основаниях", – резюмировали в МВД.

  • 24 февраля 2020 года ГБР открыло дело по заявлению Шокина о вмешательстве Байдена в его деятельность как генпрокурора. 
  • 10 ноября стало известно, что полиция, которой передали расследование, закрыла дело. 
  • 16 ноября Шокин подал в суд на полицию, требуя возобновить расследование.

Марк Сировой
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джо байден виктор шокин дело расследование суд
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