Суд отклонил жалобу Шокина. Дело против Байдена закрыли законно – МВД

Украинский суд отклонил жалобу экс-генпрокурора Виктора Шокина с требованием возобновить расследование против президента США Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Как отмечается полиция закрыла уголовное дело 23 сентября 2020-го, когда Байден еще не был президентом. Тогда правоохранители не нашли состава преступления.

Шокин и его адвокаты попытались обжаловать решение в суде, пишет МВД, однако 25 февраля 2021-го февраля суд отказал в удовлетворении их жалобы.

"Полиция закрыла дело на законных основаниях", – резюмировали в МВД.

24 февраля 2020 года ГБР открыло дело по заявлению Шокина о вмешательстве Байдена в его деятельность как генпрокурора.

10 ноября стало известно, что полиция, которой передали расследование, закрыла дело.

16 ноября Шокин подал в суд на полицию, требуя возобновить расследование.

Марк Сировой

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