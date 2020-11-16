"Я не согласен". Шокин подал в суд на полицию – требует возобновить дело против Байдена

Первое заседание суда не состоялось из-за неявки следователя и прокурора, говорит Шокин

Бывший генпрокурор Виктор Шокин подал апелляцию в суд на решение Нацполиции закрыть дело о предположительном вмешательстве в деятельность генпрокурора бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом Шокин сообщил в интервью Chas.news.

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По его словам, заседание суда было запланировано на 11 ноября, но не состоялось из-за того, что полиция не предоставила суду материалы дела. Кроме того, на заседание не явились следователь полиции и его процессуальный руководитель из прокуратуры, говорит Шокин.

В результате, по его словам, суд перенесли на конец ноября.

"Кстати, подчеркну, что за месяцы своего "расследования" полиция провела аж одно следственное действие – мой допрос, и дело закрыли. Конечно, я с этим не согласен", – сказал экс-генпрокурор.

Шокин был уволен в 2016 году пятым президентом Петром Порошенко после одобрения Рады. Шокин считает, что за увольнением стоял Байден.

Байден сам сообщал о том, что требовал от Порошенко уволить Шокина, в противном случае Украина могла не получить $1 млрд кредитных гарантий. По версии, которую поддерживают в США многие республиканцы и сторонники Дональда Трампа, Байден добивался увольнения Шокина из-за уголовного дела по компании Burisma, которое якобы могло затронуть его сына Хантера Байдена. Прошенко эту версию отрицает. Требование к властям Украины со стороны Трампа заявить о начале расследования против Байдена стало центральным событием в процедуре импичмента.

24 февраля 2020 г ГБР открыло дело по заявлению Шокина о вмешательстве Байдена в его деятельность как генпрокурора.

10 ноября стало известно, что полиция, которой передали расследование, закрыла дело.

Вадим Ребрина

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