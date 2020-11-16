UA

"Я не согласен". Шокин подал в суд на полицию – требует возобновить дело против Байдена

16.11.2020, 19:35
Джо Байден (Фото: Justin Lane/EPA)

Первое заседание суда не состоялось из-за неявки следователя и прокурора, говорит Шокин

Бывший генпрокурор Виктор Шокин подал апелляцию в суд на решение Нацполиции закрыть дело о предположительном вмешательстве в деятельность генпрокурора бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом Шокин сообщил в интервью Chas.news.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, заседание суда было запланировано на 11 ноября, но не состоялось из-за того, что полиция не предоставила суду материалы дела. Кроме того, на заседание не явились следователь полиции и его процессуальный руководитель из прокуратуры, говорит Шокин.

В результате, по его словам, суд перенесли на конец ноября.

"Кстати, подчеркну, что за месяцы своего "расследования" полиция провела аж одно следственное действие – мой допрос, и дело закрыли. Конечно, я с этим не согласен", – сказал экс-генпрокурор.

  • Шокин был уволен в 2016 году пятым президентом Петром Порошенко после одобрения Рады. Шокин считает, что за увольнением стоял Байден.
  • Байден сам сообщал о том, что требовал от Порошенко уволить Шокина, в противном случае Украина могла не получить $1 млрд кредитных гарантий. По версии, которую поддерживают в США многие республиканцы и сторонники Дональда Трампа, Байден добивался увольнения Шокина из-за уголовного дела по компании Burisma, которое якобы могло затронуть его сына Хантера Байдена. Прошенко эту версию отрицает. Требование к властям Украины со стороны Трампа заявить о начале расследования против Байдена стало центральным событием в процедуре импичмента.
  • 24 февраля 2020 г ГБР открыло дело по заявлению Шокина о вмешательстве Байдена в его деятельность как генпрокурора. 
  • 10 ноября стало известно, что полиция, которой передали расследование, закрыла дело. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
джо байден Burisma виктор шокин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Об’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет

Партнерський проєктОб’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет
 