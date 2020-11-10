Нацполиция закрыла уголовное дело против Байдена – Укринформ

Производство было открыто по ст. 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля) УК

Нацполиция закрыла уголовное производство против Джозефа Байдена, которое было открыто по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

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Собеседник агентства сообщил, что дело было открыто во исполнение решения суда Государственным бюро расследований по ст. 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля) УК.

Позже бюро перенаправило производство в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября 2020 г, сообщил источник агентства.

Укринформ опубликовал фото постановления о закрытии этого дела. В нем отмечается, что увольнение Шокина с должности генпрокурора произошло по его собственному желанию, что он сам подтвердил в ходе допроса.

Шокин был уволен в 2016 году пятым президентом Петром Порошенко после одобрения Рады. Шокин считает, что за увольнением стоял Байден.

Байден сам сообщал о том, что требовал от Порошенко уволить Шокина, в противном случае Украина могла не получить $1 млрд кредитных гарантий. По версии, которую поддерживают в США многие республиканцы и сторонники Дональда Трампа, Байден добивался увольнения Шокина из-за уголовного дела по компании Burisma, которое якобы могло затронуть его сына Хантера Байдена. Прошенко эту версию отрицает. Требование к властям Украины со стороны Трампа заявить о начале расследования против Байдена стало центральным событием в процедуре импичмента.

24 февраля 2020 г ГБР открыло дело по заявлению Шокина о вмешательстве Байдена в его деятельность как генпрокурора.

В мае 2020 г Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора внести имя Байдена в начатое ранее уголовное производство.

Вадим Ребрина

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