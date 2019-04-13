Суд отменил результаты проверки деклараций Новинского

Вадим Новинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной админсуд Киева признал незаконными и отменил решения Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о результатах полной проверки деклараций депутата из фракции Оппозиционный блок Вадима Новинского. Об этом говорится в решении суда от 10 апреля, передает корреспондент LIGA.net.

В частности, суд установил, что при проведении проверки НАПК не учло письменные пояснения нардепа. А они, как постановил суд, являются обязательными к рассмотрению и учтению НАПК. В связи с этим суд отменил результаты полной проверки деклараций Новинского за 2015-2016 годы, а также решения НАПК о направлении результатов в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

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Напомним, в октябре 2018 года в НАПК сообщили, что проверили декларации Новинского за 2015 и 2016 годы и нашли там признаки коррупции – указанные Новинским сведения отличаются от достоверных на сумму более 8,6 млн грн.

В частности, депутат не указал в декларациях информацию о стоимости принадлежащих ему акций четырех компаний и частей двух помещений, которыми он пользуется.