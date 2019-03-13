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13.03.2019, 11:45

Суд отправил двух представителей Нацкорпуса под домашний арест

Суд отправил двух представителей Нацкорпуса под домашний арест - Фото
Фото: Pixabay

Черкасский суд избрал меру пресечения Антону Братко и Дмитрию Кухарчуку

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Суд в Черкассах отправил под домашний арест представителей Национального корпуса Дмитрия Кухарчука и Антона Братко. Об этом сообщает Громадське.

Братко отправился под домашний арест с ограничением свободы в ночное время, а Кухарчук - под круглосуточный домашний арест.

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Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимальной меры пресечения - содержания под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения залога.

9 марта 2019 года в Черкассах произошли столкновения представителей Нацкорпуса с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Пострадали правоохранители, открыто уголовное дело за хулиганство. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы", а действия Нацкорпуса назвал недопустимыми.

В этот же день во время акции у здания Администрации президента в Киеве были ранены трое правоохранителей.

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Теги: суд, нацкорпус
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