Суд отправил двух представителей Нацкорпуса под домашний арест

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Суд в Черкассах отправил под домашний арест представителей Национального корпуса Дмитрия Кухарчука и Антона Братко. Об этом сообщает Громадське.

Братко отправился под домашний арест с ограничением свободы в ночное время, а Кухарчук - под круглосуточный домашний арест.

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Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимальной меры пресечения - содержания под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения залога.

9 марта 2019 года в Черкассах произошли столкновения представителей Нацкорпуса с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Пострадали правоохранители, открыто уголовное дело за хулиганство. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы", а действия Нацкорпуса назвал недопустимыми.

В этот же день во время акции у здания Администрации президента в Киеве были ранены трое правоохранителей.