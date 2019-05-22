Суд отпустил подозреваемого в госизмене бизнесмена Нагорного

Фото: facebook.com/olpolivanov

Суд освободил из-под стражи бизнесмена и бывшего мужа известной гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщил его адвокат Евгений Солодко в Facebook.

Бизнесмена из Макеевки (ныне захвачена боевиками РФ) арестовали без альтернативы залога в 2018 году.

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Годом ранее его задержали в Москве, после чего, утверждала СБУ, мужчину завербовали российские спецслужбы.

В подтверждение этого СБУ выложила видеофайл: там бизнесмену предлагают помощь и озвучивают суммы. Во время встречи в Киеве Нагорный предлагает стать посредником и за деньги решить вопрос о закрытии уголовного дела с генпрокурором РФ Юрием Чайкой.

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