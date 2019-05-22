Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.05.2019, 13:43

Суд отпустил подозреваемого в госизмене бизнесмена Нагорного

Суд отпустил подозреваемого в госизмене бизнесмена Нагорного - Фото
Фото: facebook.com/olpolivanov

Ранее в СБУ заявляли, что бизнесмена завербовали российские спецслужбы

Реклама
Реклама

Суд освободил из-под стражи бизнесмена и бывшего мужа известной гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщил его адвокат Евгений Солодко в Facebook

Бизнесмена из Макеевки (ныне захвачена боевиками РФ) арестовали без альтернативы залога в 2018 году.

Реклама

Годом ранее его задержали в Москве, после чего, утверждала СБУ, мужчину завербовали российские спецслужбы.

В подтверждение этого СБУ выложила видеофайл: там бизнесмену предлагают помощь и озвучивают суммы. Во время встречи в Киеве Нагорный предлагает стать посредником и за деньги решить вопрос о закрытии уголовного дела с генпрокурором РФ Юрием Чайкой.

Читайте также: Кто такой Тимофей Нагорный и причем тут госизмена и СБУ

Отправить:
Распечатать:
Теги: госизмена, освобождение, тимофей нагорный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 