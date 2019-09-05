Суд отпустил "шпиона ФСБ", который подавался на обмен

Фото: СБУ

Суд в Одессе освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Украины Александра Ракушина, которого подозревают в госизмене. Об этом LIGA.net сказал его адвокат Родион Пугач.

О задержании завербованного ФСБ украинского офицера запаса СБУ сообщила в июне. По данным следствия, он собирал разведданные о технике и военных ВСУ, осуществлял попытки вербовать сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров.

В конце августа суд изменил меру пресечения Ракушину на личное обязательство. По словам адвоката, это было решение по его ходатайству.

Пугач не смог ответить, связано ли данное решение с готовящимся обменом между Украиной и РФ удерживаемыми лицами.

"То, что он сам давал согласие на обмен – это было его желание с самого начала. Будет он участвовать в обмене или нет, я доступа к спискам не имею", - сказал адвокат.

Он уточнил, что Ракушина подозревают по ч. 1 ст. 111 (Госизмена в форме шпионажа) УК. В каких именно деяниях подозревают его подзащитного, адвокат сообщить отказался. По его словам, Ракушин уволился из армии 20 лет назад.

Адвокат также уточнил, что меру пресечения подозреваемому уже один раз продлевали. В конце августа срок ареста закончился. Где сейчас находится его подзащитный, который является жителем восточного региона, Пугач не сообщил.

Сегодня Киевский апелляционный суд неожиданно отпустил возможного свидетеля катастрофы MH17 Владимира Цемаха из-под стражи под личное обязательство. По неподтвержденной пока информации, Россия включила Цемаха в списки на обмен.