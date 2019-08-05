Суд по делу Добкина перенесли в шестой раз

Михаил Добкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дзержинский районный суд Харькова перенес на 4 сентября заседание по делу, в котором одним из подозреваемых является народный депутат VIII созыва и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, сообщает агентство Укринформ.

Дело касается хищения более 75 гектаров земли стоимостью более 240 млн грн, в нем, кроме Добкина, фигурируют еще пять подозреваемых.

"Один из судей судейской коллегии в отпуске, а один из защитников Добкина занят в другом процессе", - так объяснили в суде причину переноса заседания. Начиная с 2018 года, судебное заседание переносили уже шесть раз.

Михаил Добкин - народный депутат Верховной Рады VIII созыва, экс-глава Харьковской ОГА, экс-мэр Харькова. В 2014 году обвинялся СБУ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, но в последствии это уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

13.07.2017 г. Верховная Рада сняла с Добкина неприкосновенность и дала добро на его задержание и арест из-за подозрений в махинациях с землей. Добкин был арестован, но позже вышел под залог в 50 млн. В октябре 2018 года дело было передано в суд.

Ранее сообщалось, что Добкина повторно вызвали на допрос в ГПУ в качестве свидетеля по делу о якобы попытке убийства беглого экс-президента Виктора Януковича.

В новый состав Верховной Рады Добкин не прошел.