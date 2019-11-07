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Суд подтвердил: С14 - не нацисты

Суд подтвердил: С14 - не нацисты - Фото
Hromadske все-таки будет обязано извиниться перед С14 (Фото: pixabay)
07.11.2019, 16:46

Hromadske обязано опровергнуть информацию

Северный апелляционный хозсуд Киева признал недостоверной информацию, в которой общественная организация С14 названа неонацистской группой, распространяемую в Twitter телеканалом Hromadske. Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

Ранее Хозсуд Киева уже удовлетворил иск С14, признав эту информацию недостоверной, порочащей деловую репутацию, и обязал Hromadske опровергнуть ее в Twitter, однако телеканал обратился с апелляцией, утверждая, что это оценочное суждение в рамках свободы слова. С14, ссылаясь на заключение судебно-лингвистической экспертизы, настаивает, что публикация телеканала - это именно фактическое утверждение, а деятельность организации направлена ​​на поддержку демократических ценностей.

7 ноября суд закончил рассмотрение дела и постановил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а решение Хозсуда Киева - без изменений.

  • 7 августа представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование решением суда Киева, который удовлетворил иск общественной С14 против Hromadske из-за публикации, в которой С14 характеризуется как "неонацистская".

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С14 hromadske неонацизм
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