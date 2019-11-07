Суд подтвердил: С14 - не нацисты

Северный апелляционный хозсуд Киева признал недостоверной информацию, в которой общественная организация С14 названа неонацистской группой, распространяемую в Twitter телеканалом Hromadske. Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.
Ранее Хозсуд Киева уже удовлетворил иск С14, признав эту информацию недостоверной, порочащей деловую репутацию, и обязал Hromadske опровергнуть ее в Twitter, однако телеканал обратился с апелляцией, утверждая, что это оценочное суждение в рамках свободы слова. С14, ссылаясь на заключение судебно-лингвистической экспертизы, настаивает, что публикация телеканала - это именно фактическое утверждение, а деятельность организации направлена на поддержку демократических ценностей.
7 ноября суд закончил рассмотрение дела и постановил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, а решение Хозсуда Киева - без изменений.
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