Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.03.2019, 09:47

Суд подтвердил восстановление в должности заместителя Бочковского

Суд подтвердил восстановление в должности заместителя Бочковского - Фото
Задержание Василия Стоецкого и Сергея Бочковского на заседании Кабмина в 2015 году (фото - пресс-служба Кабмина)

Василию Стоецкому теперь должны выплатить 464 тысяч гривень "за время вынужденного прогула"

Реклама
Реклама

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, по которому Василий Стоецкий восстановлен в должности замглавы ГСЧС. Об этом говорится в судебном решении от 12 марта.

В мае 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил его на должности замглавы ГСЧС с 25 марта 2015 года, а также постановил взыскать с ведомства 464 тыс. грн за время вынужденного прогула.

Реклама

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы Кабмина, ГСЧС и МВД. Новое решение может быть обжаловано в кассационной инстанции.

25 марта 2015 года на тот момент главу ГСЧС Сергея Бочковского с замом Василием Стоецким задержали в прямом эфире на заседании Кабмина по подозрению в организации "топливной схемы" с ущербом для казны в объеме 6,5 млн грн. Чиновники были уволены.

Примерно в то же время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что при обыске в кабинете Бочковского нашли документы на офшорную фирму. В 2017 году экс-главе ГСЧС инкриминировали растрату на закупках металлоискателей, а также вымогательство денег у руководителей низовых подразделений ведомства.

В апреле 2018 года ОАСК восстановил в должности Бочковского - его увольнение признано незаконным. В мае суд восстановил в должности и Стоецкого. В августе Бочковский вместе с адвокатом пытался вернуться на работу, но его не пустили в здание. Восстановление Бочковского рассматривается в кассационной инстанции.

Отправить:
Распечатать:
Теги: кабмин, ГСЧС, сергей бочковский, Василий Стоецкий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 