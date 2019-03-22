Суд подтвердил восстановление в должности заместителя Бочковского

Задержание Василия Стоецкого и Сергея Бочковского на заседании Кабмина в 2015 году (фото - пресс-служба Кабмина)

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, по которому Василий Стоецкий восстановлен в должности замглавы ГСЧС. Об этом говорится в судебном решении от 12 марта.

В мае 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил его на должности замглавы ГСЧС с 25 марта 2015 года, а также постановил взыскать с ведомства 464 тыс. грн за время вынужденного прогула.

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Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы Кабмина, ГСЧС и МВД. Новое решение может быть обжаловано в кассационной инстанции.

25 марта 2015 года на тот момент главу ГСЧС Сергея Бочковского с замом Василием Стоецким задержали в прямом эфире на заседании Кабмина по подозрению в организации "топливной схемы" с ущербом для казны в объеме 6,5 млн грн. Чиновники были уволены.

Примерно в то же время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что при обыске в кабинете Бочковского нашли документы на офшорную фирму. В 2017 году экс-главе ГСЧС инкриминировали растрату на закупках металлоискателей, а также вымогательство денег у руководителей низовых подразделений ведомства.

В апреле 2018 года ОАСК восстановил в должности Бочковского - его увольнение признано незаконным. В мае суд восстановил в должности и Стоецкого. В августе Бочковский вместе с адвокатом пытался вернуться на работу, но его не пустили в здание. Восстановление Бочковского рассматривается в кассационной инстанции.