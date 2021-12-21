Суд признал конституционными законы о ТВ и кино. Российские фильмы остаются под запретом
Сегодня, 21 декабря, Конституционный суд Украины оставил без изменений некоторые положения законов "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографе", которые рассматривали по инициативе 47 нардепов. Об этом сообщает КСУ.
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Уточняется, что в законе "О телевидении и радиовещании", который на конституционность проверяли судьи, речь идет о запрете на использование и трансляцию украинскими телеканалами фильмов и передач с участием лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности страны.
В законе "О кинематографе" оспаривали несколько предписаний, которые КСУ признал законными:
- запрещена трансляция фильмов, где один из актеров внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности;
- участник фильма может быть внесен в "черный список" Минкульта;
- список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, составляет центральный орган власти на основании информации СБУ, СНБО и Нацсовета по телевидению и радиовещанию;
- список лиц, входящих в "черный список", должен быть обнародован на сайте Минкульта и постоянно обновляться;
- запрещена трансляция фильмов, произведенных страной-агрессором;
- запрещены все российские фильмы, произведенные после 1 января 2014 года, даже при якобы отсутствии пропаганды.
Полный текст решения будет обнародован в ближайшее время на сайте КСУ.
- 1 ноября 2021 года в черный список Минкульта внесли 32 актера. Украинский актер Валентин Томусяк заявил, что попал под санкции по ошибке, не имеет никакого отношения к пропагандистскому фильму РФ "Солнцепек", не посещал Россию и временно оккупированные территории с начала войны. Он требовал исправления ошибки и извинений от властей.
- Министр культуры Александр Ткаченко поручил СБУ разобраться в этой ситуации.
- СБУ извинилась перед Томусяком, которого по ошибке внесли в "черный список" Минкульта. Спецслужба инициировала исключение актера из списка.
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