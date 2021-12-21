Суд признал конституционными законы о ТВ и кино. Российские фильмы остаются под запретом

Сегодня, 21 декабря, Конституционный суд Украины оставил без изменений некоторые положения законов "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографе", которые рассматривали по инициативе 47 нардепов. Об этом сообщает КСУ.

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Уточняется, что в законе "О телевидении и радиовещании", который на конституционность проверяли судьи, речь идет о запрете на использование и трансляцию украинскими телеканалами фильмов и передач с участием лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности страны.

В законе "О кинематографе" оспаривали несколько предписаний, которые КСУ признал законными:

- запрещена трансляция фильмов, где один из актеров внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности;

- участник фильма может быть внесен в "черный список" Минкульта;

- список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, составляет центральный орган власти на основании информации СБУ, СНБО и Нацсовета по телевидению и радиовещанию;

- список лиц, входящих в "черный список", должен быть обнародован на сайте Минкульта и постоянно обновляться;

- запрещена трансляция фильмов, произведенных страной-агрессором;

- запрещены все российские фильмы, произведенные после 1 января 2014 года, даже при якобы отсутствии пропаганды.

Полный текст решения будет обнародован в ближайшее время на сайте КСУ.

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Яна Катасонова

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