Суд разрешил Насирову выезжать из Киевской области

Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шевченковский райсуд исключил из списка обязательств экс-главы ГФС Романа Насирова по мере пресечения для него обязательство не покидать пределы Киева и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Вчера, 10 января, состоялось судебное заседание по обвинению Насирова и руководителя департамента ГФС Владимир Новикова в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

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Адвокаты подали ходатайство об отводе коллегии судей, однако оно было отклонено.

Прокурор САП заявил ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подсудимых. Оно было удовлетворено частично – "за исключением обязательства не покидать пределы города Киева и Киевской области". Суд решил не продолжать это обязательство.

В САП сообщили, что в ходе заседания также зачитали 25 страниц обвинительного акта.

По состоянию на 10 января, всего прокуроры огласили 419 из 774 страниц обвинительного акта.

Следующее судебное заседание назначено на 16:00 23 января.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015-го 2016-ый он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.