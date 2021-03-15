Суд в смартфоне. Зеленский предложил закон об электронных документах в уголовном процессе

Законопроект об электронном документообороте в уголовном процессе внесен сегодня, 15 марта, в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Законопроект зарегистрирован под номером 5246 и отмечен как неотложный.

В случае его принятия правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе станет одинаковым.

По словам Зеленского, переход от бумажных томов уголовных дел к электронным носителям облегчит взаимодействие суда и сторон обвинения и защиты и повысит эффективность их работы.

Также президент ожидает уменьшение бюрократизации процессов, поскольку подготовка документов со стороны следователей и прокуроров упростится, а адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и знакомится с материалами дел. Сейчас для ознакомления с делом нужно физически приехать к следователю или прокурору.

Денис Юдин

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