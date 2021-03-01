Зеленский анонсировал создание "суда в смартфоне"
Президент Владимир Зеленский пообещал создать в Украине "суд в смартфоне". Об этом он заявил сегодня, 1 марта, во время выступления на форуме "Украина 30. Развитие правосудия".
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Зеленский назвал одним из вызовов судебной реформы устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда, помочь в этом может IT-решение, считает президент.
"По аналогии с госуслугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне", – заявил Зеленский.
По его словам, большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн для ускорения судебного процесса. Президент уверен, что это минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений.
- В июле 2020 года реализовать проект "суд в смартфоне" призвал глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
- 25 февраля 2021 года Зеленский заявил, что судебная система доказала свою непригодность.
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