Зеленский анонсировал создание "суда в смартфоне"

Президент Владимир Зеленский пообещал создать в Украине "суд в смартфоне". Об этом он заявил сегодня, 1 марта, во время выступления на форуме "Украина 30. Развитие правосудия".

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Зеленский назвал одним из вызовов судебной реформы устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда, помочь в этом может IT-решение, считает президент.

"По аналогии с госуслугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне", – заявил Зеленский.

По его словам, большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн для ускорения судебного процесса. Президент уверен, что это минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений.

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Денис Юдин

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