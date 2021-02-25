Зеленский: Судебная система в Украине доказала свою непригодность
Президент Владимир Зеленский раскритиковал судебную систему в Украине и заявил, что на следующей пленарной неделе депутаты Рады рассмотрят законопроект о ее реформировании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Там рассказали, что сегодня Зеленский провел совещание со спикером Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями парламентских комитетов и представителями правительства.
На совещании обсудили законопроекты, которые Рада должна рассмотреть на следующей пленарной неделе. В частности, сообщили в ОП, депутаты готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины.
"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта институция слишком коррумпирована и слишком шатка. Мы должны это изменить..." – сказал Зеленский.
Какой именно законопроект должны рассмотреть депутаты, на Банковой не уточнили.
- Конституционный суд признал неконституционным закон, принятый по проекту Зеленского в 2019 году.
- В июне 2020 года президент внес в парламент новый законопроект в рамках с учетом решения КСУ.
- В центре противодействия коррупции раскритиковали этот законопроект. Там заявили, что документ противоречит меморандуму с МВФ и вообще "сворачивает судебную реформу".
- 23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы приговорил общественного активиста Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. В городах Украины начались акции в поддержку Стерненко. В Киеве протестующие у Офиса президента произошли столкновения с полицией.
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