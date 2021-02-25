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Зеленский: Судебная система в Украине доказала свою непригодность

25.02.2021, 22:18
Зеленский: Судебная система в Украине доказала свою непригодность - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский раскритиковал судебную систему в Украине и заявил, что на следующей пленарной неделе депутаты Рады рассмотрят законопроект о ее реформировании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Там рассказали, что сегодня Зеленский провел совещание со спикером Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями парламентских комитетов и представителями правительства.

На совещании обсудили законопроекты, которые Рада должна рассмотреть на следующей пленарной неделе. В частности, сообщили в ОП, депутаты готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины.

"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта институция слишком коррумпирована и слишком шатка. Мы должны это изменить..." – сказал Зеленский.

Какой именно законопроект должны рассмотреть депутаты, на Банковой не уточнили.

Вадим Ребрина
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судебная реформа Владимир Зеленский
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