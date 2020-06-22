Зеленский внес в Раду проект судебной реформы

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Новый проект судебной реформы внесен в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским. Карточка законопроекта №3711 появилась на сайте парламента.

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Законопроект озаглавлен "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления".

Текст законопроекта и сопровождающие документы пока не опубликованы.

Законопроект определен президентом как неотложный.

16 октября 2019 года законопроект о судебной реформе был принят Радой во втором чтении и в целом, в частности, он предполагал сокращение состава Верховного суда.

25 октября 2019 года Верховный суд попросил президента ветировать законопроект.

4 ноября 2019 года закон был подписан президентом.

6 декабря 2019 года стало известно, что Венецианская комиссия выступила с критикой судебной реформы Зеленского.

11 марта ряд положений закона о судебной реформе был признан КСУ не соответствующим Конституции, включая сокращение Верховного суда.