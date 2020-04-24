Суд заменил Черновол круглосуточный домашний арест на ночной

Татьяна Черновол (Фото: пресс-служба Народного фронта)

Киевский апелляционный суд ослабил меру пресечения для экс-нардепа Татьяны Черновол. Теперь она будет находиться под ночным домашним арестом.

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Апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство защиты Черновол и заменил круглосуточный домашний арест ночным, с 22:00 до 6:00, до 8 июня. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

ГБР подозревает Черновол в том, что 18 февраля 2014 года она участвовала в поджоге офиса Партии регионов, в результате которого погиб его сотрудник Владимир Захаров. Подозрение объявлено по статье за умышленное убийство, совершенное по сговору с группой лиц и совершенное способом, опасным для многих людей.

Черновол признает, что участвовала в поджоге, но заявляет, что невиновна в смерти Захарова.

10 апреля к бывшему нардепу Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники ГБР.

В тот же день ей сообщили о подозрении в причинении смерти по предварительному сговору по факту поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

14 апреля Черновол на допросе в ГБР отказалась давать показания.

16 апреля Печерский суд назначил Черновол домашний арест.