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Суд заменил Черновол круглосуточный домашний арест на ночной

Суд заменил Черновол круглосуточный домашний арест на ночной - Фото
Татьяна Черновол (Фото: пресс-служба Народного фронта)
24.04.2020, 17:51

Экс-нардеп Татьяна Черновол будет находиться не под круглосуточным, а под домашним арестом, решил Киевский апелляционный суд

Киевский апелляционный суд ослабил меру пресечения для экс-нардепа Татьяны Черновол. Теперь она будет находиться под ночным домашним арестом.

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Апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство защиты Черновол и заменил круглосуточный домашний арест ночным, с 22:00 до 6:00, до 8 июня. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

ГБР подозревает Черновол в том, что 18 февраля 2014 года она участвовала в поджоге офиса Партии регионов, в результате которого погиб его сотрудник Владимир Захаров. Подозрение объявлено по статье за умышленное убийство, совершенное по сговору с группой лиц и совершенное способом, опасным для многих людей.

Черновол признает, что участвовала в поджоге, но заявляет, что невиновна в смерти Захарова.

Денис Юдин
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