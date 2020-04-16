Суд назначил Татьяне Черновол домашний арест

Татьяна Чорновол (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 июня избрал Печерский районный суд Киева экс-нардепу Татьяне Черновол.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ГБР подозревает Черновол в том, что 18 февраля 2014 года она участвовала в поджоге офиса Партии регионов, в результате которого погиб его сотрудник Владимир Захаров.

Подозрение объявлено по статье за умышленное убийство, совершенное по сговору с группой лиц и совершенное способом, опасным для многих людей.

Черновол признает, что участвовала в поджоге, но заявляет, что невиновна в смерти Захарова. "Я лично занималась эвакуацией работников офиса Партии регионов", - заявила она в Facebook.

10 апреля к бывшему нардепу Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники ГБР.

В тот же день ей сообщили о подозрении в причинении смерти по предварительному сговору по факту поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

14 апреля Черновол на допросе в ГБР отказалась давать показания.

В тот же день все нардепы из Евросолидарности заявили, что готовы взять Черновол на поруки.

Читайте также: Глава МВД Аваков - Бабикову из ГБР: Идите к черту к своему Януковичу