Суд назначил Татьяне Черновол домашний арест

Меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 июня избрал Печерский районный суд Киева экс-нардепу Татьяне Черновол.
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ГБР подозревает Черновол в том, что 18 февраля 2014 года она участвовала в поджоге офиса Партии регионов, в результате которого погиб его сотрудник Владимир Захаров.
Подозрение объявлено по статье за умышленное убийство, совершенное по сговору с группой лиц и совершенное способом, опасным для многих людей.
Черновол признает, что участвовала в поджоге, но заявляет, что невиновна в смерти Захарова. "Я лично занималась эвакуацией работников офиса Партии регионов", - заявила она в Facebook.
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