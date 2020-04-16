Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд назначил Татьяне Черновол домашний арест

Суд назначил Татьяне Черновол домашний арест - Фото
Татьяна Чорновол (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
16.04.2020, 17:48

Печерский суд удовлетворил просьбу прокуратуры и назначил экс-нардепу Татьяне Черновол меру пресечения в виде домашнего ареста

Меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 июня избрал Печерский районный суд Киева экс-нардепу Татьяне Черновол.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ГБР подозревает Черновол в том, что 18 февраля 2014 года она участвовала в поджоге офиса Партии регионов, в результате которого погиб его сотрудник Владимир Захаров.

Подозрение объявлено по статье за умышленное убийство, совершенное по сговору с группой лиц и совершенное способом, опасным для многих людей.

Черновол признает, что участвовала в поджоге, но заявляет, что невиновна в смерти Захарова. "Я лично занималась эвакуацией работников офиса Партии регионов", - заявила она в Facebook.

Читайте также: Глава МВД Аваков - Бабикову из ГБР: Идите к черту к своему Януковичу

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
майдан гбр татьяна черновол
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 