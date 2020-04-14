Все депутаты Евросолидарности готовы взять Черновол на поруки - Геращенко

Все члены фракции Европейская солидарность готовы взять на поруки бывшего депутата Татьяну Черновол, которой суд должен избрать сегодня меру пресечения по подозрению в убийстве во время Майдана. Об этом в эфире телеканала Прямой заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.
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"Вся фракция Европейской солидарности готова взять Татьяну Черновол на поруки, все 27 наших депутатов. Большинство из нас здесь есть", - сказала Геращенко, которая находится возле здания Печерского суда города Киева.
- 10 апреля, после утреннего обыска, Черновол сообщили о подозрении в причинении смерти, совершенном по предварительному сговору группой лиц, которое к тому же было опасным для жизни других людей (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115.).
- По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол вместе с неустановленным мужчиной якобы забросила бутылку с горючей смесью в офис Партии регионов на Липской. В пожаре погиб Владимир Захаров 1948 года рождения.
- Глава МВД Арсен Аваков назвал предъявление подозрения Черновол "неадекватным и постыдным" и призвал первого замглавы ГБР Александрва Бабикова, который, по информации Авакова, "инспирировал" дело против Черновол, подать в отставку.
- В ГБР ответили, что Бабиков не принимает решений по делам, связанным с Майданом.
- Сегодня Черновол заявила, что отказалась давать показания на допросе в ГБР.
Вадим Ребрина