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Все депутаты Евросолидарности готовы взять Черновол на поруки - Геращенко

Все депутаты Евросолидарности готовы взять Черновол на поруки - Геращенко - Фото
Татьяна Черновол (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.04.2020, 17:27

В Европейской солидарности заявили, что готовы взять на поруки Татьяну Черновол

Все члены фракции Европейская солидарность готовы взять на поруки бывшего депутата Татьяну Черновол, которой суд должен избрать сегодня меру пресечения по подозрению в убийстве во время Майдана. Об этом в эфире телеканала Прямой заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

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"Вся фракция Европейской солидарности готова взять Татьяну Черновол на поруки, все 27 наших депутатов. Большинство из нас здесь есть", - сказала Геращенко, которая находится возле здания Печерского суда города Киева.

  • 10 апреля, после утреннего обыска, Черновол сообщили о подозрении в причинении смерти, совершенном по предварительному сговору группой лиц, которое к тому же было опасным для жизни других людей (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115.).
  • По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол вместе с неустановленным мужчиной якобы забросила бутылку с горючей смесью в офис Партии регионов на Липской. В пожаре погиб Владимир Захаров 1948 года рождения.
  • Глава МВД Арсен Аваков назвал предъявление подозрения Черновол "неадекватным и постыдным" и призвал первого замглавы ГБР Александрва Бабикова, который, по информации Авакова, "инспирировал" дело против Черновол, подать в отставку. 
  • В ГБР ответили, что Бабиков не принимает решений по делам, связанным с Майданом. 
  • Сегодня Черновол заявила, что отказалась давать показания на допросе в ГБР.

Вадим Ребрина
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