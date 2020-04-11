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В ГБР ответили Авакову: Бабиков не принимает решения по делам Майдана

В ГБР ответили Авакову: Бабиков не принимает решения по делам Майдана - Фото
Александр Бабиков (скриншот из видео)
11.04.2020, 16:38

НАПК не нашло конфликта интересов в назначении Бабикова, которого глава МВД назвал "адвокатом Януковича", на должность в ГБР

Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, которого ранее глава МВД Арсен Аваков обвинил в "инспирировании" дела против экс-депутата Татьяны Черновол, не принимает решений по делам, связанным с Майданом. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Аваков в своем посте называет Бабикова "адвокатом Януковича". В январе, во время проведения конкурса на должность замглавы ГБР, общественная организация "Семья Героев небесной сотни" заявила, что Бабиков представлял интересы Януковича в судах по убийствам на Майдане, поэтому не может претендовать на эту должность. Сам Бабиков опроверг это, но признал, что его коллеги по фирме Авер лекс защищали Януковича, и сам он иногда подписывал какие-то документы по делу бывшего президента.

В своем ответе Авакову ГБР ссылается на заключение Национального агентства по предотвращению коррупции. В НАПК заявили, что при назначении на должность Бабикова было соблюдено антикоррупционное законодательство. В том числе агентство проверила его деятельность в Авер лекс.

"НАПК отмечает отсутствие у Александра Бабикова конфликта интересов при осуществлении полномочий первого заместителя директора ГБР, и установлено, что он не наделен служебными полномочиями по принятию решений, совершению или несовершению действий по уголовным производствам, в том числе связанным с событиями на Майдане в 2013-2014 годах", - говорится в сообщении.

  • 10 апреля, после утреннего обыска, Черновол сообщили о подозрении в причинении смерти, совершенном по предварительному сговору группой лиц, которое к тому же было опасным для жизни других людей (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115.).
  • По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол вместе с неустановленным мужчиной якобы забросила бутылку с горючей смесью в офис Партии регионов на Липской. В пожаре погиб Владимир Захаров 1948 года рождения.
  • Аваков назвал предъявление подозрения Черновол "неадекватным и постыдным" и призвал первого замглавы ГБР подать в отставку. 

Вадим Ребрина
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