Суд заочно приговорил одного из главарей террористов ДНР

Суд (фото - pixabay.com)

Одного из главарей террористической организации ДНР, которого боевики называли "министром по делам гражданской обороны", суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за активное сотрудничество с боевиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе расследования установлено, что в ноября 2014 года 36-летний житель Донецка изменил присяге сотрудника органов ГСЧС, перешел на сторону террористов и был назначен "министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" на захваченных боевиками территориях.

Сейчас мужчина продолжает сотрудничать с террористами, выдавая преступные приказы, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.

Суд признал "министра" виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК и заочно приговорил к 12 годам заключения с конфискацией имущества.

14 ноября суд разрешил провести специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном деле против главаря боевиков террористической организации ЛНР Леонида Пасечника.