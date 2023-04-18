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Судан. Появились спутниковые фото аэропорта, где горели самолеты, в том числе украинский

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 00:02
Судан. Появились спутниковые фото аэропорта, где горели самолеты, в том числе украинский - Фото
Судан (Фото - ЕРА)

Компания Maxar Technologies показала спутниковые фото, сделанные над аэропортом Судана, где в результате продолжающихся боевых действий горели самолеты, в том числе один украинский.

Спутниковые снимки были сделаны утром 17 апреля над Хартумом.

Судан. Появились спутниковые фото аэропорта, где горели самолеты, в том числе украинский

Фото показывают ущерб, нанесенный продолжающимися боевыми действиями в Судане.

Судан. Появились спутниковые фото аэропорта, где горели самолеты, в том числе украинский

В аэропорту Хартума по меньшей мере 14 самолетов были уничтожены, а многие другие повреждены, отмечают в Maxar Technologies.

Судан. Появились спутниковые фото аэропорта, где горели самолеты, в том числе украинский

  • 15 апреля 2023 года в Судане военные их Сил быстрого реагирования (Rapid Support Forces, RSF) выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.
  • Из-за боевых действий в аэропорту Хартума загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp: появилось видео.
  • Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане из-за гибели трех ее сотрудников.
Оксана Житнюк
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