Судан. Появились спутниковые фото аэропорта, где горели самолеты, в том числе украинский
18.04.2023, 00:02
Судан (Фото - ЕРА)
Компания Maxar Technologies показала спутниковые фото, сделанные над аэропортом Судана, где в результате продолжающихся боевых действий горели самолеты, в том числе один украинский.
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Спутниковые снимки были сделаны утром 17 апреля над Хартумом.
Фото показывают ущерб, нанесенный продолжающимися боевыми действиями в Судане.
В аэропорту Хартума по меньшей мере 14 самолетов были уничтожены, а многие другие повреждены, отмечают в Maxar Technologies.
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