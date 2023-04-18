Судан. Появились спутниковые фото аэропорта, где горели самолеты, в том числе украинский

Компания Maxar Technologies показала спутниковые фото, сделанные над аэропортом Судана, где в результате продолжающихся боевых действий горели самолеты, в том числе один украинский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Спутниковые снимки были сделаны утром 17 апреля над Хартумом.

Фото показывают ущерб, нанесенный продолжающимися боевыми действиями в Судане.

В аэропорту Хартума по меньшей мере 14 самолетов были уничтожены, а многие другие повреждены, отмечают в Maxar Technologies.

15 апреля 2023 года в Судане военные их Сил быстрого реагирования (Rapid Support Forces, RSF) выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.

Из-за боевых действий в аэропорту Хартума загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp: появилось видео.

Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане из-за гибели трех ее сотрудников.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.