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Судебная реформа. Рада разблокировала закон о реформе ВККС

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 14:29
Судебная реформа. Рада разблокировала закон о реформе ВККС - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада разблокировала подписание закона №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

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Проект постановления об отмене принятия закона о реформе ВККС поддержали только 17 нардепов из необходимых 226, 26 проголосовали против, 71 воздержался. В начале заседания в зале парламента зарегистрировались всего 99 нардепов.

Постановление было инициировано депутатом из фракции Батькивщина Сергеем Власенко.

Теперь спикер парламента Дмитрий Разумков сможет подписать законопроект и отправить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

По принятому закону, новый состав ВККС будет формироваться с ключевым влиянием международных экспертов. Когда комиссию сформируют по новым правилам, она будет назначать судей в суды общей и специальной юрисдикции.

  • 29 июня 2021 года Рада приняла во втором чтении закон о перезапуске ВККС, утвердив поправки, рекомендованные Венецианской комиссией.
  • 8 июля он был ветирован президентом из-за противоречия поправок и повторно принят Радой с учетом предложений президента.
Денис Юдин
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верховная рада судебная реформа ВККС
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