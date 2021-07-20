Судебная реформа. Рада разблокировала закон о реформе ВККС
Верховная Рада разблокировала подписание закона №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.
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Проект постановления об отмене принятия закона о реформе ВККС поддержали только 17 нардепов из необходимых 226, 26 проголосовали против, 71 воздержался. В начале заседания в зале парламента зарегистрировались всего 99 нардепов.
Постановление было инициировано депутатом из фракции Батькивщина Сергеем Власенко.
Теперь спикер парламента Дмитрий Разумков сможет подписать законопроект и отправить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
По принятому закону, новый состав ВККС будет формироваться с ключевым влиянием международных экспертов. Когда комиссию сформируют по новым правилам, она будет назначать судей в суды общей и специальной юрисдикции.
- 29 июня 2021 года Рада приняла во втором чтении закон о перезапуске ВККС, утвердив поправки, рекомендованные Венецианской комиссией.
- 8 июля он был ветирован президентом из-за противоречия поправок и повторно принят Радой с учетом предложений президента.
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