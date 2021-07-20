Судебная реформа. Рада разблокировала закон об обновлении Высшего совета правосудия

Верховная Рада провалила четыре постановления об отмене реформы Высшего совета правосудия и разблокировала ее подписание спикером парламента Дмитрием Разумковым.

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Ни одно из постановлений об отмене принятия законопроекта №5068 не получило поддержки 226 депутатов. В начале заседания в зале парламента зарегистрировались всего 99 нардепов.

Постановления были инициированы нардепами из ОПЗЖ, Батькивщины и депутатской группы Доверие.

После подписания законопроекта Разумковым он будет направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

По словам экспертов Центра противодействия коррупции, законопроект обеспечивает перезагрузку ВСП при участии международных экспертов, у которых будет решающий голос. К этому призывали международные партнеры и Венецианская комиссия.

Добропорядочность кандидатов в ВСП будет оценивать Этический совет. В его состав войдут трое действующих или отставных судей по предложению Совета судей и трое международных экспертов.

5 мая 2021 года Венецианская комиссия выдала на законопроект о ВСП революционный вывод.

14 июля парламент одобрил законопроект во втором чтении.

Сегодня, 20 июля, ВСП заявил, что принятие закона провалит судебную реформу: семь аругментов судей.

Денис Юдин

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