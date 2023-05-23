Сунак резко ответил члену парламента Британии – тот призвал к "прекращению огня" в Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в палате общин британского парламента резко ответил на призыв бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина, который выступил за прекращение огня в Украине. Об этом сообщает Independent.
Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что попытки "заморозить" войну в Украине абсолютно неправильны и должны быть отброшены.
Корбин заявил, что "прекращение огня — это не мир, но любой мирный процесс должен начинаться с прекращения огня, иначе эта война будет продолжаться и становиться все хуже и хуже".
"Я более чем не согласен. Прекращение огня – это не справедливый и прочный мир для Украины. Россия совершила незаконное и ничем не спровоцированное вторжение. Она совершила гнусные военные преступления", – заявил Сунак.
Он подчеркнул, что единственный путь – вывод всех российских войск с территории Украины.
"Все планы, маскирующиеся под мирные планы, но на самом деле являющиеся попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, абсолютно неверны и их следует отбросить", – заявил премьер Великобритании.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, чьи предложения будут основываться на двух принципах: территории Украины не должны перейти России, войну нельзя сейчас заморозить.
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