Сунак резко ответил члену парламента Британии – тот призвал к "прекращению огня" в Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в палате общин британского парламента резко ответил на призыв бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина, который выступил за прекращение огня в Украине. Об этом сообщает Independent.

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Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что попытки "заморозить" войну в Украине абсолютно неправильны и должны быть отброшены.

Корбин заявил, что "прекращение огня — это не мир, но любой мирный процесс должен начинаться с прекращения огня, иначе эта война будет продолжаться и становиться все хуже и хуже".

"Я более чем не согласен. Прекращение огня – это не справедливый и прочный мир для Украины. Россия совершила незаконное и ничем не спровоцированное вторжение. Она совершила гнусные военные преступления", – заявил Сунак.

Он подчеркнул, что единственный путь – вывод всех российских войск с территории Украины.

"Все планы, маскирующиеся под мирные планы, но на самом деле являющиеся попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, абсолютно неверны и их следует отбросить", – заявил премьер Великобритании.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, чьи предложения будут основываться на двух принципах: территории Украины не должны перейти России, войну нельзя сейчас заморозить.

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