RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сунак різко відповів члену парламенту Британії – той закликав до "припинення вогню" в Україні

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 12:23
Сунак різко відповів члену парламенту Британії – той закликав до
Ріші Сунак (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у палаті громад британського парламенту різко відповів на заклик колишнього лідера лейбористів Джеремі Корбіна, який виступив за припинення вогню в Україні. Про це повідомляє Independent.

Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що спроби "заморозити" війну в Україні абсолютно неправильні та мають бути відкинуті.

Корбін заявив, що "припинення вогню — це не мир, але будь-який мирний процес повинен починатися з припинення вогню, інакше ця війна триватиме та ставатиме дедалі гірше й гірше".

"Я більш ніж не згоден. Припинення вогню – це не справедливий і міцний мир для України. Росія вчинила незаконне та нічим не спровоковане вторгнення. Вона вчинила мерзенні воєнні злочини", – заявив Сунак.

Він наголосив, що єдиний шлях – виведення усіх російських військ із території України.

"Усі плани, що маскуються під мирні плани, але насправді є спробами просто заморозити конфлікт там, де він є, абсолютно невірні і їх слід відкинути", – заявив прем'єр Великої Британії.

  • Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив: що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, чиї пропозиції ґрунтуватимуться на двох принципах: території України не повинні перейти Росії, війну не можна зараз заморозити.

Читайте також: Заява G7: РФ має повністю вийти з усієї міжнародно визнаної території України

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаприпинення вогнюріші сунакформула миру
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 