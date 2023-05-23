Сунак різко відповів члену парламенту Британії – той закликав до "припинення вогню" в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у палаті громад британського парламенту різко відповів на заклик колишнього лідера лейбористів Джеремі Корбіна, який виступив за припинення вогню в Україні. Про це повідомляє Independent.
Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що спроби "заморозити" війну в Україні абсолютно неправильні та мають бути відкинуті.
Корбін заявив, що "припинення вогню — це не мир, але будь-який мирний процес повинен починатися з припинення вогню, інакше ця війна триватиме та ставатиме дедалі гірше й гірше".
"Я більш ніж не згоден. Припинення вогню – це не справедливий і міцний мир для України. Росія вчинила незаконне та нічим не спровоковане вторгнення. Вона вчинила мерзенні воєнні злочини", – заявив Сунак.
Він наголосив, що єдиний шлях – виведення усіх російських військ із території України.
"Усі плани, що маскуються під мирні плани, але насправді є спробами просто заморозити конфлікт там, де він є, абсолютно невірні і їх слід відкинути", – заявив прем'єр Великої Британії.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив: що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, чиї пропозиції ґрунтуватимуться на двох принципах: території України не повинні перейти Росії, війну не можна зараз заморозити.
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