Супрун: СНБО игнорирует важный вопрос нацбезопасности

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Совет национальной безопасности игнорирует призывы и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун созвать заседание по вопросу вакцинации населения. Вакцинация не менее важна, чем обеспечение военнослужащих оружием или внедрение стандартов НАТО, пишет Супрун в Facebook.

"Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны - мы не сможем защитить Украину. Без рассмотрения вопросов иммунопрофилактики на заседании СНБО с соответствующими решениями, тезис о ценности человеческой жизни оставается лишь декларацией, не подкрепленной конкретными действиями", - убеждена и.о. министра.

Супрун заявила, что она писала президенту Владимиру Зеленскому и секретарю СНБО Александру Данилюку по этому поводу, но ее призывы остаются без ответа.

И.о. министра отмечает, что в западных странах первые лица страны активно участвуют в кампаниях с призывом вакцинироваться.

В Украине, по словам Супрун, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций и информационных операций России, которая распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации.

"В таких условиях игнорировать вопросы вакцинации на национальном уровне крайне опасно", - пишет и.о. министра.

Супрун сообщила, что в стране стабильно высокий уровень заболеваемости инфекционными болезнями - по многим показателям он растет (гемофильная инфекция, коклюш, дифтерия, столбняк).

И.о. министра заявляет, что усилиями только МОЗ очень трудно сделать вакцинацию приоритетом для представителей местных властей. Поднять этот вопрос на национальный уровень может заседание СНБО.

15 мая Минздрав изменил календарь прививок против кори.

В мае в ООН заявили, что па Украину приходится более 70% заболеваний корью в европейском регионе в первые два месяца 2019 года.

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