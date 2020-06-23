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Супрун заявила, что ее хотели запугать: пишет заявление в полицию

Супрун заявила, что ее хотели запугать: пишет заявление в полицию - Фото
Фото: facebook.com/ulanasuprun
23.06.2020, 23:23

Экс-министр здравоохранения рассказала, как неизвестный мужчина "крайне вызывающе" пытался ее сфотографировать

Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что неизвестный мужчина пытался напугать ее возле ее дома. Супрун собирается писать заявление в полицию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Сегодня вечером возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихая телефон мне лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать", - описала происшествие экс-министр.

После этого, по словам Супрун, мужчина сел в автомобиль, который "выехал со стороны офиса Медведчука". Ей удалось сфотографировать машину.

"Внутри, помимо прочих, сидел человек, очень похожий на бывшего депутата ВРУ Константина Ярынича от БПП, сейчас член партии Европейская Солидарность", - написала Супрун.

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Она напомнила, что Ярынич также кандидат на пост главы Национальной службы здоровья Украины, "которого проталкивает на эту должность министр здравоохранения Максим Степанов, чтобы иметь в этой институции "своего человека". Сейчас Ярынич - главный врач Кропивницкого онкодиспансера.

"С адвокатом готовлю заявление в полицию. Меня так легко не напугать" — написала Супрун.

  • Степанов отказался объявить победителя конкурса на главу НСЗУ, заявив, что кандидаты не подошли по "видению" и качествам.
  • 22 мая объявили новый конкурс.
  • По данным LIGA.netСтепанов воспользовался "карантинной" упрощенной процедурой, которая позволяет нанять на эту должность человека без конкурса и экзаменов, - достаточно лишь собеседования.
  • Глава МОЗ выбрал на должность главы НСЗУ Ярынича. По карантинной процедуре, избранного министром кандидата назначают и.о., затем должны провести открытый конкурс.
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Вадим Ребрина
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