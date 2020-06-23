Супрун заявила, что ее хотели запугать: пишет заявление в полицию

Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что неизвестный мужчина пытался напугать ее возле ее дома. Супрун собирается писать заявление в полицию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
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"Сегодня вечером возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихая телефон мне лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать", - описала происшествие экс-министр.
После этого, по словам Супрун, мужчина сел в автомобиль, который "выехал со стороны офиса Медведчука". Ей удалось сфотографировать машину.
"Внутри, помимо прочих, сидел человек, очень похожий на бывшего депутата ВРУ Константина Ярынича от БПП, сейчас член партии Европейская Солидарность", - написала Супрун.
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Она напомнила, что Ярынич также кандидат на пост главы Национальной службы здоровья Украины, "которого проталкивает на эту должность министр здравоохранения Максим Степанов, чтобы иметь в этой институции "своего человека". Сейчас Ярынич - главный врач Кропивницкого онкодиспансера.
"С адвокатом готовлю заявление в полицию. Меня так легко не напугать" — написала Супрун.