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Стало известно, почему Шмыгаль не назначил главу НСЗУ

Стало известно, почему Шмыгаль не назначил главу НСЗУ - Фото
Константин Ярынич (фото - Facebook Ярынича)
10.06.2020, 21:11

30 депутатов Слуги народа пожаловались премьер-министру на непрозрачное проведение собеседований на должность главы НСЗУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль не стал назначать главу Национальной службы здоровья после письма к нему депутатов фракции Слуга народа, которые утверждают, что глава Минздрава Максим Степанов проводит собеседования на эту должность закрыто и формально. Письмо депутатов оказалось в распоряжении LIGA.net.

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Документ датирован 5 июня. По данным LIGA.net, его подписали около 30 депутатов СН.

Они отмечают, что обеспокоены ситуацией с отбором главы НСЗУ. Депутаты считают, что собеседования на эту должность "проводятся закрыто, формально", а способ проведения собеседований с помощью Zoom "не может считаться адекватным".

"Отельную обеспокоенность вызывает тезис министра здравоохранения касательно необходимости назначения указанного ЦОВВ "временно" без приведения подкрепленных документами причин относительно неэффективности деятельности этого органа", - говорится письме.

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Депутаты отметили, что НСЗУ в 2020 году будет управлять бюджетом в размере 86 млрд грн, поэтому просят премьер-министра, чтобы избежать риска потери этих средств, встретиться с их представителями и обсудить ситуацию. Депутаты предлагали Шмыгалю встретиться 9 июня. Состоялась ли встреча, на данный момент неизвестно.

  • Конкурс на должность главы НСЗУ уже проходил. Наибольшее количество баллов на нем набрала и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, а третье - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.
  • Однако Степанов отказался объявить кого-либо из них победителем, заявив, что кандидаты не подошли по видению и качествам.
  • 22 мая был объявлен новый конкурс на должность главы НСЗУ. Требования - минимум трехлетний "опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".
  • По данным LIGA.netСтепанов воспользовался "карантинной" упрощенной процедурой, которая позволяет нанять на госдолжность человека без конкурса и экзаменов, достаточно лишь собеседования. Так Степанов выбрал на должность главы НСЗУ экс-депутата от БПП, руководителя Кировоградского онкоцентра Константина Ярынича. По карантинной процедуре, избранного министром кандидата назначают исполняющим обязанности, а затем должны провести открытый конкурс.
  • Общественные организации Центр противодействия коррупции, StateWatch, 100% Жизнь и Пациенты Украины написали заявление с просьбой не назначать Ярынича главой НСЗУ.
Вадим Ребрина, Ирина Андрейцив
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