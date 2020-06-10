Стало известно, почему Шмыгаль не назначил главу НСЗУ

Константин Ярынич (фото - Facebook Ярынича)

Премьер-министр Денис Шмыгаль не стал назначать главу Национальной службы здоровья после письма к нему депутатов фракции Слуга народа, которые утверждают, что глава Минздрава Максим Степанов проводит собеседования на эту должность закрыто и формально. Письмо депутатов оказалось в распоряжении LIGA.net.

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Документ датирован 5 июня. По данным LIGA.net, его подписали около 30 депутатов СН.

Они отмечают, что обеспокоены ситуацией с отбором главы НСЗУ. Депутаты считают, что собеседования на эту должность "проводятся закрыто, формально", а способ проведения собеседований с помощью Zoom "не может считаться адекватным".

"Отельную обеспокоенность вызывает тезис министра здравоохранения касательно необходимости назначения указанного ЦОВВ "временно" без приведения подкрепленных документами причин относительно неэффективности деятельности этого органа", - говорится письме.

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Депутаты отметили, что НСЗУ в 2020 году будет управлять бюджетом в размере 86 млрд грн, поэтому просят премьер-министра, чтобы избежать риска потери этих средств, встретиться с их представителями и обсудить ситуацию. Депутаты предлагали Шмыгалю встретиться 9 июня. Состоялась ли встреча, на данный момент неизвестно.

Конкурс на должность главы НСЗУ уже проходил. Наибольшее количество баллов на нем набрала и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, а третье - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Однако Степанов отказался объявить кого-либо из них победителем, заявив, что кандидаты не подошли по видению и качествам.

минимум трехлетний "опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения". 22 мая был объявлен новый конкурс на должность главы НСЗУ. Требования -

По данным LIGA.net, Степанов воспользовался "карантинной" упрощенной процедурой, которая позволяет нанять на госдолжность человека без конкурса и экзаменов, достаточно лишь собеседования. Так Степанов выбрал на должность главы НСЗУ экс-депутата от БПП, руководителя Кировоградского онкоцентра Константина Ярынича. По карантинной процедуре, избранного министром кандидата назначают исполняющим обязанности, а затем должны провести открытый конкурс.

Степанов воспользовался "карантинной" упрощенной процедурой, которая позволяет нанять на госдолжность человека без конкурса и экзаменов, достаточно лишь собеседования. Так Степанов выбрал на должность главы НСЗУ экс-депутата от БПП, руководителя Кировоградского онкоцентра Константина Ярынича. Общественные организации Центр противодействия коррупции, StateWatch, 100% Жизнь и Пациенты Украины написали заявление с просьбой не назначать Ярынича главой НСЗУ.